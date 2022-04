Faustschläge und Tritte auf 27-Jährigen in Lebenstedt

Salzgitter. Zwei Männer haben ihr Opfer in Lebenstedt niedergeschlagen. Als er am Boden lag, traten sie weiter auf ihn ein. Das ist zur Tat bekannt.

Auf einen am Boden liegenden Mann haben zwei Verdächtige in Lebenstedt eingetreten.

Zu einer schweren Gewalttat ist es am Mittwochabend in Salzgitter-Lebenstedt gekommen. Wie die Polizei berichtet, haben sich ein 20-Jähriger und ein 35-Jähriger um 21.30 Uhr ihrem Opfer vor einem Wohnhaus angenähert und auf ihn eingeschlagen.

Anschließend sollen sie noch auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Das 27-jährige Opfer erlitt durch den körperlichen Übergriff Verletzungen im Gesicht.

Die Polizei konnte die Täter identifizieren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. In diesem Zusammenhang ist die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 auf Zeugenhinweise angewiesen.

Angeblicher Trödelhändler erbeutet Schmuck in Lebenstedt

Ein unbekannter Täter hat sich bei einem älteren Ehepaar am Lebenstedter Elfenstieg als ein Trödelhändler vorgestellt und unter diesem falschen Vorwand am Mittwochmorgen Zutritt in ihr Haus verschafft. Laut Polizei-Angaben stiftete er mit seinem Auftreten Verwirrung, was ihm die Möglichkeit verschaffte Schmuckstücke zu entwenden. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

1,60 Meter groß

45 Jahre alt

kräftige untersetzte Statur

dunkelfarbenes Cap

dunkelbeige Arbeitshose, an den Knien und Taschen mit schwarzem Stoff versehen

31-Jähriger zerkratzt Auto in Lebenstedt und wird gestellt

Nachdem ein Mann im Lebenstedter Hasenwinkel einen geparkten Pkw zerkratzt hatte, konnte dieser von einem Zeugen gestellt werden. Der alkoholisierte Mann wurde festgehalten, bis die Polizei eintraf. Gegen den Verursacher leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Schadenshöhe wird ermittelt.

Lebenstedt: Täter drangen in einen Büroraum ein

Unbekannte Täte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Büroräume in der Lebenstedter Swindonstraße eingebrochen. Im Gebäude suchten sie offensichtlich nach Wertgegenständen. Es konnte ein Geldbetrag in niedriger vierstelliger Höhe erbeutet werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

