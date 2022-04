Unbekannte brechen durchs Fenster in Salzgitteraner Kiosk ein

Salzgitter. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch in Lebenstedt. Zudem beschädigten Unbekannte in dem Stadtteil die Motorhaube eines Auto.

In Salzgitter sind Einbrecher über ein Fenster in ein Kiosk eingedrungen.

In der Nacht zum Mittwoch ist in einen Kiosk in der Straße Wildkamp in Lebenstedt eingebrochen worden. Dort haben nach Angaben der Polizei Unbekannte eine Fensterscheibe eingeschlagen worden und eine kleine Menge Bargeld entwendet worden. Hinweise: (05341) 18970.

Unbekannte beschädigen Auto in Lebenstedt

Vermutlich durch einen Stein haben Unbekannte am Dienstagvormittag ein Auto in der Schillerstraße in Lebenstedt beschädigt. Die 57-jährige Halterin stellte den Schaden laut Polizei an ihrem geparkten Hyundai gegen 11.30 Uhr fest. Windschutzscheibe und Motorhaube des Wagens wurden beschädigt, der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

