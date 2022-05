Einbrecher stehlen Geld aus Geschäft in Salzgitter-Bad

Salzgitter. Der Schaden ist hoch. In Lebenstedt stoppte die Polizei am frühen Mittwochmorgen einen mutmaßlichen Drogensünder, der Auto gefahren ist.

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in einem Geschäft in Salzgitter-Bad.

Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, die Zugangstür eines Geschäftes in der Straße An der Erzbahn in Salzgitter-Bad aufgehebelt und sind anschließend in die Räumlichkeiten gelangt. Bei der Tat erbeuteten die Täter laut Polizei Bargeld und verursachten einen Schaden von mindestens 700 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 entgegen.

Drogenverdacht – Polizei stoppt Fahrer in Lebenstedt

Ein 35-jähriger Fahrer eines PKW, den die Polizei am frühen Mittwochmorgen gegen ein Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße gestoppt hat, steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug gefahren zu haben.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese Polizeinachrichten könnten Sie auch interessieren:

Wie die Polizei mitteilt, deuteten Anhaltspunkte bei dem Mann auf eine Beeinflussung hin. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten eine Anzeige ein.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de