Autofahrer touchiert Straßenbaum zwischen Lesse und Lichtenberg

Salzgitter. Der Mann blieb am Donnerstagmorgen unverletzt. Der Sachschaden ist jedoch immens. Und: Salzgitters Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.

Auf der Kreisstraße 6 zwischen Lesse und Lichtenberg ist ein Autofahrer am Donnerstagmorgen seitlich gegen einen Straßenbaum gefahren. Der alleinbeteiligte Mann aus dem Landkreis Hildesheim blieb unverletzt, musste nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst nicht ins Krankenhaus – der Sachschaden ist laut Polizei jedoch „massiv“: Inklusive des Straßenbaums schätzt Salzgitters Polizei den Schaden auf 28.500 Euro.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer gegen 6.30 Uhr nach rechts von der Straße ab und touchierte den Baum. Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit verlief ein Drogenschnelltest positiv. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an, beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte stehlen Motorrad in Lebenstedt

In Lebenstedt ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein geparktes Motorrad gestohlen worden. Die Tat ereignete sich auf einem Parkplatz im Elisabeth-Selbert-Ring – und zwar zwischen 21.45 und 5.30 Uhr. Das Motorrad der Marke KTM, Typ Duke, ist etwa 4.500 Euro wert. Hinweise nimmt Salzgitters Polizei unter (05341) 18970 an.

red

