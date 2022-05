Jahrestreffen Henning Wöckener neuer Ortsbrandmeister in Sauingen

Im Feuerwehrhaus Sauingen fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt – nach zweijähriger Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie. Aufgrund der vom Feuerwehr-Stadtkommando erlassenen und noch geltenden Corona-Regeln durften nur aktive und zu ehrende Kameradinnen und Kameraden an der Versammlung teilnehmen. Als Vertreter des Stadtkommandos war Stadtbrandmeister Detlev Söhler als Gast mit dabei, berichtet die Feuerwehr.

Fünf Einsätze in zwei Jahren

Ortsbrandmeister Daniel Niemann eröffnete die Sitzung mit einer Begrüßung. Anschließend verlas Niemann seinen Bericht, in dem er unter anderem erwähnte, dass die Wehr in den vergangen zwei Jahren zu insgesamt fünf Einsätzen alarmiert wurde, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Wehr.

Dank an Henning Wöckener

Im weiteren Verlauf wurde demnach die Neuwahl des Ortsbrandmeisters vorgenommen. Der bisherige Ortsbrandmeister, Daniel Niemann, ließ sich nicht mehr für eine Neuwahl aufstellen. Die Wehr Sauingen bedankte sich bei ihm für seine zwölfjährige Tätigkeit als Ortsbrandmeister mit einem Präsentkorb.

Zum neuen Ortsbrandmeister wurde dann einstimmig der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister Henning Wöckener gewählt. Zum neuem stellvertretenden Ortsbrandmeister wurde dann ebenfalls einstimmig Simon Hanisch gewählt.

