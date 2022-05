Salzgitter. Die Polizei Salzgitter erwischt zudem einen Autofahrer, der keinen Führerschein hat, und sucht Zeugen nach einem E-Scooter-Unfall in Lebenstedt.

In die Realschule in Gebhardshagen sind in der Nacht zu Dienstag Unbekannte eingebrochen.

Polizei Salzgitter Diebe brechen in Gebhardshagener Realschule ein – hoher Schaden

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen 34-jährigen Autofahrer kontrolliert, der mit einem PKW auf der Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist.

Wie die weiteren Ermittlungen zeigten, wusste die Halterin des PKW, die auf dem Beifahrersitz saß, davon, duldete die Fahrt aber. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Unbekannte brechen in Realschule Gebhardshagen ein

Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 22.15 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, in das Schulgebäude der Realschule in Gebhardshagen eingebrochen. Im Innenbereich des Gebäudes wurden Vitrinen, Fenster und Türen zerstört. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter (05341) 867240.

Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit E-Scooter in Lebenstedt

Ein bislang unbekannter Mann ist am Freitagmittag mit zwei weiteren Personen auf einem E-Scooter von der Thiestraße in Lebenstedt kommend den linksseitigen Gehweg der Straße Klunkau entlanggefahren und dort mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw zusammengestoßen.

Im Anschluss daran entfernen sich die drei Personen, ohne sich zuvor um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 500 Euro gekümmert zu haben. Beschreibung des Fahrers: männlich, zirka 18 Jahre alt, schlank, 1,65 bis 1,75 Meter groß, kurze schwarze Haare. Hinweise: (05341) 18970.

