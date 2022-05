Grundschüler in Salzgitter werden „Fit für den Übergang“

Die Fachkräfte aus der Grundschule Kranichdammschule in Lebenstedt starten gemeinsam mit den abgebenden Kitas das Projekt „Fit für den Übergang“. Nach zwei Jahren Coronapause seien die gemeinsamen Projekte für den Übergang von der Kita in die Schule nicht mehr vorhanden, wie Sozialpädagogin Nadine Rottluff in einer Mitteilung schreibt. Um diese zu aktivieren, hätten sich die Fachkräfte getroffen, um die Zusammenarbeit zu stärken und zu intensivieren.

Es habe viele Ideen gegeben für gemeinsame Aktionen, um den Übergang zu gestalten. Die Fachkräfte der Einrichtungen hätten sich ausgetauscht und alte und neue Ideen der Zusammenarbeit entwickelt: Schnuppertage, gemeinsame Ausflüge, Elterngespräche oder Vorlesestunden und vieles mehr.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nur das Nötigste fand unter strengen Auflagen und speziellen Bedingungen statt

Durch COVID und Kontaktbeschränkungen sei für die Kitas und Schulen in den vergangenen beiden Jahres vieles weggefallen. Meistens habe nur das Nötigste unter strengen Auflagen und speziellen Bedingungen stattfinden können – darunter habe auch die Übergangsplanung gelitten. Viele Aktionen für Kinder und ihre Familien wie Schnuppertage, Besuche der Lehrkräfte in den Kitas oder gemeinsame Feste und Verabschiedungen hätten nicht veranstaltet werden können, heißt es.

Lesen Sie auch:

Um wieder zusammenzukommen und frischen Wind in die gemeinsame Zusammenarbeit zu bringen, trafen sich kürzlich die Fachkräfte aus den Kitas Wirbelwind, St. Lukas, St. Joseph, Pusteblume und Martin Luther mit Lehrkräften und der Schulsozialpädagogin der Kranichdammschule. Bei einem gemeinsamen World Café wurde lebendig diskutiert, an Aktionen getüftelt und gemeinsam geplant, was zum anstehenden Übergang veranstaltet werden kann. Kita und Schule müssten an einem Strang ziehen, damit die Zusammenarbeit am Übergang gut funktioniert und damit sich Kinder und ihre Eltern schnell in der neuen Einrichtung eingebunden und wohl fühlen – darin waren sich alle Beteiligten einig. Denn nur so könnten die Kinder mit Freude lernen und erfolgreich in die Schule starten.

Erzieherinnen von Schule und Kitas besprechen gemeinsame Projekte

Einigkeit herrschte auch bei den Themen, die gemeinsam besprochen wurden: ein Besuch der Erzieherinnen in der ersten Klasse beispielsweise, um ihre ehemaligen Schützlinge zu unterstützen, das Pflanzen von Sonnenblumen mit den Kitakindern in der Schule, die dann zum Schulstart blühen, oder auch Ausflüge in den Schulwald seien Projekte, die nun angegangen und umgesetzt werden sollen.

Unterstützt wurde das Treffen durch das Projekt „Vor-Sprung“ des International Rescue Committee Deutschland. Dieses unterstützt seit zwei Jahren Fachkräfte aus Kita und Schule in Salzgitter darin, den Übergang insbesondere für geflüchtete Kinder erfolgreich zu gestalten. Bildungsreferentin Michaela Wirth, die das Projekt vor Ort betreut: „Man hat gemerkt, dass allen etwas gefehlt hat in den vergangenen zwei Jahren – besonders der Austausch untereinander.“

Kitakinder und deren Eltern möglichst frühzeitig unterstützen

Schulsozialpädagogin Nadine Rottluff arbeitet seit zwei Jahren an dem Vor-Sprung Projekt „Fit für den Übergang“. Sie sagt: „Es ist enorm wichtig, dass Kita und Schule zusammenarbeiten, um die Kitakinder und deren Eltern möglichst frühzeitig unterstützen zu können. Insbesondere für Kinder mit Fluchterfahrung kann der Übergang belastend und ein erneuter emotionaler Umbruch sein. Familien in schwierigen sozialen Situationen benötigen viel Sicherheit und Vertrauen. Durch gemeinsame Elterngespräche können wir die Unterstützung und Beratung gezielt anbieten, sodass keine Lücken beim Übergang entstehen. Die gemeinsamen Projekte, dienen auch dazu, dass sich die Fachkräfte kennen lernen. Rottluff schildert: „Wir sind durch das Projekt ein großes Stück zusammengewachsen. Wenn der Übergang gut gestaltet ist, ist der Schulstart für alle umso einfacher!“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de