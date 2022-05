Salzgitter. Das Unglück ereignete sich am Donnerstag um Mitternacht in Thiede. Der 18-jährige Fahrer prallte gegen einen Straßenbaum. Der Polizei-Überblick.

Ein Verkehrsunfall hat sich Donnerstagnacht in Salzgitter ereignet.

Polizei Salzgitter 18-Jähriger muss nach Verkehrsunfall in Salzgitter ins Klinikum

Ein leicht verletzter 18-jähriger Mann ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstag um Mitternacht auf der Frankfurter Straße in Thiede. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam der 18-Jährige mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum.

Durch den Unfall verletzte sich der Autofahrer, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese Polizeinachrichten könnten Sie auch interessieren:

Unter Drogen unterwegs – Polizei stoppt 37-jährigen Autofaher

Die Polizei hat am Mittwochabend in der Goethestraße in Lebenstedt einen 37-jährigen Autofahrer gestoppt, der unter Drogeneinfluss gefahren ist. Die Streife erwischte den Mann laut Mitteilung gegen 23.15 Uhr bei einer Kontrolle. Den anfänglichen Verdacht hat ein Test bestätigt. Nun droht dem Mann ein Verfahren.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de