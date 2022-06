Kleines Fest Der Spielplatz in Burgdorf ist nach Umgestaltung eröffnet

Der Spielplatz im Burgdorf wurde freigegeben. Das Angebot richtet sich vornehmlich an Nutzer im Kleinkinderalter.

Burgdorf. Spaß auf Schaukel und Slackline haben die Mädchen und Jungen jetzt in Burgdorf. Dort ging in großer Runde der neu gestaltete Spielplatz in Betrieb.