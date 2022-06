Polizei kontrolliert Transporter: Gegen Fahrer lag Haftbefehl vor

Salzgitter-Bad. Während der Kontrollen in Salzgitter-Bad wurden einige Verstöße festgestellt. Ein Fahrer wurde per Haftbefehl gesucht und in die JVA gebracht.

Eine großangelegte Polizeikontrolle gab es am Mittwoch, 1. Juni, in Salzgitter-Bad. Diesmal lag der Schwerpunkt auf der Überprüfung von Transportern. In den vergangenen Tagen hatte es bereits ähnliche Kontrollen in Watenstedt und Lebenstedt gegeben. Seit 5 Uhr überprüften etwa 30 Beamte der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel Fahrzeuge und Fahrer.

Die Kräfte kontrollierten an drei Punkten: In der Braunschweiger Straße in Höhe der HEM-Tankstelle, an der Ecke Nord-Süd-Straße und Erzwäsche sowie in der Braunschweiger Straße in Richtung Beinum. Binnen fünf Stunden wurden bei 19 überprüften Fahrzeugen 70 Ordnungswidrigkeiten und 11 Straftaten festgestellt. Wie die Polizei mitteilt, wurden zusätzlich zwei Aufenthaltsermittlungen bearbeitet.

Zufallstreffer: Fahrer per Haftbefehl gesucht

Überwiegend betrafen die Verstöße fehlende Arbeitszeitnachweise und Reisegewerbekarten. Ermittelt wurde wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Ein Fahrer wurde zudem per Haftbefehl gesucht und in eine JVA gebracht.

Bei Überprüfungen in der Vergangenheit konnten bereits erhebliche Verstöße sowohl an den Fahrzeugen als auch bei den Fahrern festgestellt werden. Oftmals gingen sogenannte Schrottsammler ohne jegliche Genehmigungen einer offensichtlichen gewerblichen Tätigkeit nach, heißt es. red

