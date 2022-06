Zeugen gesucht 59-Jährige nach Unfall in Lutter in Lebensgefahr

Nach dem schweren Unfall am Donnerstagnachmittag in der vergangenen Woche auf der B 248 bei Könneckenrode ist die Ursache weiterhin unklar. Die 59-jährige Fahrerin eines Mercedes mit Salzgitteraner Kennzeichen war gegen 14.20 Uhr in dem Waldstück in Fahrtrichtung Salzgitter in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und linksseitig mit einem Ahorn kollidiert.

Durch den Aufprall wurde die Frau eingeklemmt und musste von den Feuerwehren Lutter und Hahausen mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreit werden. Sie erlitt vornehmlich im Bereich der Beine schwerste Verletzungen. Noch vom Unfallort wurde sie mit lebensgefährlichen Verletzungen einem Rettungshubschrauber der Deutschen Luftrettung in eine Klinik nach Braunschweig geflogen. Unsere Zeitung hatte berichtet.

Bundesstraße 248 war nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Sachverständige der Polizei waren zur Rekonstruktion des Unfallverlaufs noch am Unfalltag vor Ort. Die Bundesstraße 248 zwischen Lutter und der Abzweigung Alt Wallmoden blieb an jenem Nachmittag noch über mehrere Stunden gesperrt.

Direkte Unfallzeugen sind nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht bekannt. Sie werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Seesen unter Telefon (05381) 944-0 zu melden. Ebenso die Ersthelfer am Unfallort, deren Namen noch nicht erfasst wurden.

