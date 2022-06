Salzgitter-Bad: Autofahrer prallt frontal gegen Sattelauflieger

Salzgitter. Der 61-jährige Fahrer musste am Donnerstagabend in ein Krankenhaus. Zudem ermittelt Salzgitters Polizei zu einem körperlichen Streit in Lebenstedt.

Der Autofahrer musste am Donnerstag schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild)

In Salzgitter-Bad hat sich am Donnerstagabend ein 61-jähriger Mann schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto über die Breite Straße in Richtung Burgundenstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen geparkten Sattelauflieger prallte.

Wie Salzgitters Polizei erklärt, wurde die Front des Autos komplett eingedrückt. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen in das örtliche Klinikum gebracht werden. Die Schadenshöhe ist vierstellig.

Prügelei in Lebenstedt – Polizei ermittelt

Die Salzgitteraner Polizei hat am Donnerstag gegen 20.10 Uhr bei einer Auseinandersetzung in der Lebenstedter Fußgängerzone eingreifen müssen. Eine Hinweisgeberin hatte die Polizei gerufen, weil sich mehrere Personen auf dem Gehweg des Fischzugs schlugen. „Die Polizei muss nun klären, was die Ursache der Auseinandersetzung war“, teilt ein Sprecher mit. Zudem ermittelt sie, ob Schlagwerkzeuge benutzt wurden.

Klar ist offenbar: Die Täter setzten Reizgas ein. Zwei Männer im Alter von 23 und 31 Jahren erlitten leichte Verletzungen.

