Salzgitter. Mehr als 200 Aktionen und Veranstaltungen sind in Salzgitter und im Umland geplant. Das wartet alles auf die Kinder und Jugendlichen.

Die Stadt Salzgitter bietet wieder den Ferienpass mit jeder Menge Veranstaltungen an - und mit der zusätzlichen Bädermarke kommen Kinder und Jugendliche im Rahmen der Spaß-Badetage montags kostenlos ins Thermalsolbad.

Sommerferien Salzgitter bietet für Ferienspaß wieder den Ferienpass an

Seit 1983 bietet die Stadt den Ferienpass mit jeder Menge Attraktionen an. „Die zahlreich entfallenen Corona-Einschränkungen verheißen nun große Vorfreude auf den Feriensommer“, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt.

Das Ferienprogramm bleibt weiterhin digital. So ist das Ferienprogramm im Internet abrufbar, und für die meisten Angebote muss man sich online anmelden. „Nach den vielen positiven Rezensionen aus dem vergangen Jahr haben wir uns dazu entschlossen, erneut auf das Online-Portal zu setzen. So kann weiterhin besonders sichergestellt werden, dass alle Veranstalter bei kurzfristigen Änderungen oder Absagen sehr schnell reagieren und die Teilnehmenden direkt informieren können“, erläutert Michele Martoccia von der Bäder, Sport und Freizeit GmbH die Vorteile.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch die Marken gibt es wieder

Zusätzlich haben die Kinder und Jugendlichen wieder die Möglichkeit, für einmalig sechs Euro die Bädermarke und für einmalig drei Euro die Sportmarke zu erwerben. Mit der Bädermarke können das Stadtbad Salzgitter-Lebenstedt und das Waldschwimmbad in Gebhardshagen jeweils dreimal pro Woche kostenfrei in den Sommerferien besucht werden. Außerdem kann das Thermalsolbad im Rahmen der Spaß-Badetage montags kostenfrei besucht werden. Die Sportmarke ermöglicht die Teilnahme an allen Feriensportkursen.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Salzgitter:

Alle Kinder und Jugendlichen (bis einschließlich 18 Jahre) aus Salzgitter und Umgebung können das Ferienprogramm nutzen. Der Ferienpass ist während der gesamten Sommerferien (14. Juli bis 24. August) gültig „und bietet tolle Aktionen und viele Ermäßigungen in Salzgitter und Umgebung“, wie es weiter heißt. Der Pass gilt als Ausweisdokument bei Veranstaltungen sowie für den Erhalt von Ermäßigungen bei Eintrittspreisen, zum Beispiel im Filmtierpark Eschede, Vogelpark Walsrode, Familienpark Sottrum oder der Wasserskianlage Salzgitter. Außerdem können hier die Bäder- und Sportmarke eingeklebt werden.

Für jeden ist etwas dabei

Für sportlich begeisterte Kinder bieten sich Kurse im Tennis, Golf, Fußball, Handball, Beachvolleyball, Leichtathletik, Cheerleading, Ju-Jutsu, Turnen oder Kanufahren an. Wer es weniger sportlich angehen möchte, ist bestimmt beim Pilotenkurs, Schmieden, Bogen bauen, Kochen oder bei der Produktion eines eigenen Musiksongs gut aufgehoben.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de