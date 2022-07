Im Tierheim Salzgitter sind die Kätzchen los

Im Tierheim Salzgitter sind die Kitten los.Sie heißen Ginny, Kowu, Hasira und Skat – die vier jungen Fellnasen sind nur einige von derzeit 18 Kätzchen, die ihre ersten Lebenswochen im Tierheim Salzgitter verbringen und sich schon bald auf die Suche begeben, um ihre kleinen Katzenherzen an Menschen zu vergeben.

Viele sind als Fundtiere ins Tierheim gekommen

Viele der knapp zwanzig Jungkatzen sind als Fundtiere mit oder teils sogar ohne ihre Mütter in die Auffangstation in Salzgitter-Bad gekommen. Sie wurden entweder in Straßengräben oder verängstigt in einem Busch aufgefunden. Aus Sorge der Finder, den Kleinen könnte etwas zustoßen, wurden sie in die sichere Obhut des Tierheims gegeben.

Hier werden sie in der Quarantänestation – dem tierheiminternen Krankenhaus – aufgepäppelt, medizinisch versorgt und durch die anwesenden Tierpflegerinnen Schritt für Schritt an den Menschen gewöhnt.

Die Kätzchen sind teils schon im vermittlungsfähigen Alter

Die Kätzchen, die bereits im vermittlungsfähigen Alter sind, toben und spielen munter durch die Kinderzimmer des Tierheims. Für unsere Fotografen war es das reinste Kitten-Chaos. Kurz die Kamera auf dem Fußboden abgestellt, machten sich die kleinen Fellnasen mit ihren unbeholfenen Bewegungen an der Ausrüstung zu schaffen.

„Ich finde die richtige Einstellung“ wird sich die ein oder andere neugierige Samtpfote dabei gedacht haben. Die anderen, weniger aufdringlichen und mitunter recht schüchternen Kameraden verschliefen das wöchentliche Fotoshooting in ihren Kuschelmulden und träumten bereits von der großen weiten Welt und all den spannenden Abenteuern.

Für die Kätzchen sind der Umgang und die Möglichkeit, mit ihren Artgenossen zu spielen, ausgesprochen wichtig. Deshalb ist es ideal mindestens zwei Fellnasen bei sich aufzunehmen. Gleichzeitig muss natürlich gewährleistet sein, dass Sie ausreichend Platz, Zeit und finanzielle Mittel haben, um den lieben Kleinen ein artgerechtes Leben zu ermöglichen, in dem diese dauerhaft glücklich sind. So niedlich wie Katzenkinder sind, auch sie machen ordentlich Arbeit.

