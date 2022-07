Lebenstedt. In Salzgitter hat ein 52-Jähriger Besuch von einem vermeintlichen Gerichtsvollzieher erhalten. Der Mann forderte Bargeld – dann trat er die Flucht an.

Polizei Salzgitter Betrug: Mann gibt sich in Lebenstedt als Gerichtsvollzieher aus

In Salzgitter-Lebenstedt hat am Mittwoch, 27. Juli, ein dreister Betrüger sein Glück versucht. Der unbekannter Täter hatte um 8.30 Uhr an der Wohnungstür eines 52-Jährigen im Thomasweg geklingelt und sich als Gerichtsvollzieher ausgegeben. Wie die Polizei berichtet, konnte der Mann jedoch keinen Dienstausweis vorlegen.

Betrüger fordert Bargeld

Nachdem der falsche Gerichtsvollzieher die Wohnung ohne Einwilligung des Bewohners betreten hatte, habe er einen Geldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro gefordert. Sollte der Betrag nicht gezahlt werden, würde er die Personen aus der Wohnung mitnehmen. Daraufhin habe der 52-Jährige die Polizei alarmiert. Der Tatverdächtige entkam unerkannt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter, 55 Jahre, schlank, blaues Hemd, schwarze Hose und Brille. Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

