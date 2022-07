Gebhardshagen. In Salzgitter-Gebhardshagen rückte die Feuerwehr zu einem vermeintlichen Gasleck an. Gas strömte nicht aus, dafür tat sich ein anderes Problem auf.

In Gebhardshagen wurde eine Stromleitung bei Bauarbeiten beschädigt.

Feuerwehr Salzgitter Knall in Gebhardshagen: Zahlreiche Haushalte ohne Strom

Zu einem vermeintlichen Gasaustritt wurden Kräfte der Feuerwehr am Donnerstagabend nach Salzgitter-Gebhardshagen alarmiert. Vor Ort stellte sich die Situation jedoch ganz anders dar.

Wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, Heiko Volling, berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.53 Uhr zu einem vermeintlichen Gasaustritt in den Haßjägerweg alarmiert. Eine Anwohnerin habe einen Knall wahrgenommen sowie einen Geruch, der Gas ähnelte. Wie Volling weiter berichtet, wurden bei Bauarbeiten Stromleitungen beschädigt, was auch den Knall ausgelöst habe, so Volling. Eine Gasleitung sei jedoch nicht beschädigt worden und verletzt wurde niemand.

Stromausfall: Mehrere Straßen betroffen

Für die Feuerwehr galt es nachfolgend, die Schadstelle bis zum Eintreffen des ortsansässigen Energieversorgers abzusichern. Durch die Beschädigung der Stromleitungen sind aktuell einige Straßenabschnitte in Gebhardshagen ohne Strom. An der Entstörung wird bereits gearbeitet.

Neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter mit beiden Wachen waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Gebhardshagen im Einsatz.

