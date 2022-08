Salzgitteraner Comedian sammelt 1100 Euro für das Hospiz

Bei einem Charity-Comedy-Event hat der Salzgitteraner Comedian Erhan Karadag insgesamt 1100 Euro gesammelt und nun an den Kinderhospiz-Stützpunkt Löwenherz in Braunschweig gespendet. Karadag hat für sein Event Comedians aus Braunschweig, Hannover und Wolfenbüttel aktiviert, die alle ohne Gage aufgetreten sind, wie er sagt. „Dafür bin ich ihnen sehr dankbar“, sagt der 24-Jährige im Interview.

Restaurant spendet die Hälfte des Umsatzes

Einen ganzen Abend lang unterhielten die unterschiedlichsten Comedians 100 Zuschauerinnen und Zuschauer im Restaurant „Tatlim“ in Lebenstedt. Auch Karadag trat an diesem Abend zum insgesamt fünften Mal auf. Einen Eintritt hat der Comedian nicht verlangt, Gäste konnten stattdessen direkt an das Kinderhospiz spenden. Außerdem haben die Inhaber des Restaurants die Hälfte des gesamten Umsatzes während des Charity-Events als Spende zur Verfügung gestellt. „Das ist nicht selbstverständlich und eine schöne Geste“, sagt Karadag.

Unterstützung des Hospizarbeit in der Region

Übergabe in Braunschweig: Erhan Karadag(links) übergibt die Spende an Koordinatorin Melinda Lechtenberg. Foto: Privat

Der Comedian hat das gesammelte Geld persönlich an Melinda Lechtenberg übergeben, die als Koordinatorin im Hospiz arbeitet. Mit seiner Spende unterstützt er den Ausbau der Kinderhospizarbeit in der gesamten Region. Viele Zusatzangebote an Therapien und Begleitung für die erkrankten Kinder und ihre Familien sowie die Unterbringung der Eltern und Geschwister müssen vom Hospiz zum Teil über Spenden finanziert werden. Jährlich sind für den gesamten Betrieb mehr als 2,2 Millionen Euro an Spendengeld notwendig, wie es auf der Seite des Stützpunktes heißt.

