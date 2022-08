Salzgitter. In der zweiten Folge der Sommerreihe geht es um den Klimaschutz. Dabei wird auch das Stahlwerk in Salzgitter als Thema betrachtet.

Das Stahlwerk in Salzgitter ist Thema in der Maus-Sendung. (Archiv)

Am Sonntag, 31. Juli „Die Maus“ ist am Sonntag in Salzgitter zu Gast

In der Sommer-Sachgeschichten-Reihe der „Sendung mit der Maus“ geht es insgesamt sechs Wochen lang um gute Ideen, die zum Klimaschutz beitragen können. In der zweiten Folge – am nächsten Sonntag, 31. Juli, (9.30 Uhr im Ersten und 11.30 Uhr bei KiKA) – sind laut Pressemitteilung das Maus-Team und Maus-Protagonistin Laura in Salzgitter und besuchen das zweitgrößte Stahlwerk Deutschlands.

Auf der Zugspitze

Die Mausprotagonisten Clarissa und Ralph verbringen gemeinsam die Zeit in einer ganz besonderen Forschungsstation – und zwar im Schneefernerhaus, auf der Zugspitze. Das restliche Maus-Team rund um Johannes und Laura ist dafür in ganz Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Island unterwegs.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ideen für Klimaschutz

Wo neue Ideen für den Klimaschutz zu finden sind, das zeigen Ralph Caspers, Clarissa Corrêa da Silva, Laura Kampf und Johannes Büchs aktuell in wöchentlich neuen Sachgeschichten, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie gehen zum Beispiel der Frage nach, wie sich der menschliche Energiehunger auf das Klima ausgewirkt hat.

Viele Fragen werden beantwortet

Und dann geht es auch konkret um diese Fragen: Was ist überhaupt das Klima? Wer macht den Treibhauseffekt? Was ist „grüner Wasserstoff“ und warum können wir nicht einfach Energie und Rohstoffe unbegrenzt nutzen?

Unterwegs in der Welt

Antworten findet das Maus-Team unterwegs. Laura und Johannes sind neben Salzgitter unter anderem in Oberhausen und Oerlinghausen, Hamburg, Dresden, Parchim, Lixhe in Belgien, den Niederlanden und in Island. dort steht eine der ersten Anlagen, die schädliches CO aus der Luft filtert und zu Stein machen kann.

Lesen Sie auch:

Salzgitteraner Comedian sammelt 1100 Euro für das Hospiz

Betrug- Mann gibt sich in Lebenstedt als Gerichtsvollzieher aus

Wie Kinder beim Football in Salzgitter lernen, was Teamgeist ist

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de