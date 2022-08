Salzgitters Tier der Woche Kater Draco will gestreichelt werden

Ein junger Kater streift dieser Tage durch eines der Außengehege im Tierheim Salzgitter. Zierlich gebaut, tolle Augen und ein freundliches Maunzen, all dies verkörpert den etwa zweijährigen Kater Draco, der ein neues Zuhause sucht, um viele Katzenabenteuer zu erleben. Draco ist das „Tier der Woche“, wie Benjamin Kozlowski vom Tierheim Salzgitter schreibt.

Spaziergänger fanden den Kater im Wald

Vor einem Monat nahm der kleine Kater sein Schicksal selbst in die Pfote und beschloss, auf sich aufmerksam zu machen. Draco wurde von Spaziergängern im Wald gefunden, in dem er sich ihnen mutig anschloss und Kontakt suchte. Die aufmerksamen Menschen brachten Draco zu seiner eigenen Sicherheit in die Obhut des Tierheims in Salzgitter-Bad.

Die Routineuntersuchungen ergaben, dass Draco weder gechipt noch kastriert ist. Glücklicherweise erwies sich der kleine Mann als gesundheitlich robust und musste keine ausufernden Behandlungen über sich ergehen lassen.

Mit seinen zwei Lebensjahren ist Draco sehr anhänglich

Betritt man Dracos Katzenzimmer, wird man das Gefühl nicht los, einen zusätzlichen Schatten an seiner Seite zu haben. Mit seinen zwei Lebensjahren ist Draco sehr anhänglich und weicht seinen Bezugspersonen ungern von der Seite. Nur allzu gerne streckt er sein getigertes Köpfchen nach einer zur Verfügung stehenden Hand, um gekrault zu werden.

Draco ist ein Schmusetiger par excellence, deshalb sollten seine zukünftigen Halter nach Möglichkeit viel Tagesfreizeit haben, um den Kuschelbedürfnissen gerecht werden zu können.

Wer sich in Draco schockverliebt hat und einen ruhigen artgenossenfreien Haushalt samt Freigang anbieten kann, für den arrangieren die Tierpflegerinnen gern ein Kennenlerndate.

red

