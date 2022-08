Wohnarten in Salzgitter

Wohnarten in Salzgitter Modern leben zwischen alten Schlossmauern in Oelber

Labrador Litschi ist immer mit dabei. Am liebsten genießt die Baronin den Spaziergang mit ihrem Hund durch den Schlossgarten.

Oelber a. w. Wege. Was viele sich vielleicht wünschen, ist für Helena Freifrau von Cramm täglich Realität: Leben in einem alten Schloss und zwar in Oelber a. w. W.