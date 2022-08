Literaturfest In der Kniki in Salzgitter-Bad wird Literatur gefeiert

Anfang September öffnet die Kniestedter Kirche (Kniki) Salzgitter-Bad wieder ihre Pforte für das Literaturfest Salzgitter. Zwei Wochenenden lang werden dort nach Stadtangaben Lesungen mit und ohne Musik und aus ganz unterschiedlichen Genres zu hören und zu sehen sein.

Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl

Mit Klaus-Peter Wolfs jüngsten Romanen auch 2022 wieder dabei sind der Autor und seine Ehefrau Bettina Göschl, die den Gästen zum Auftakt des Literaturfests am Freitag, 2. September, 19.30 Uhr, eine musikalische Krimilesung präsentieren werden. Es geht um den 16. Fall der Ostfriesenkrimireihe von Wolf. Er lebt als freier Schriftsteller in der ostfriesischen Stadt Norden. Musikalisch begleitet wird er von seiner Ehefrau, der Kinderbuchautorin und Liedermacherin Bettina Göschl.

Eintritt: 13 Euro (Vorverkauf),

15 Euro (Abendkasse)

Auch Reisebuchautoir Andreas Altmann wird lesen. Foto: olfgang Schmidt

Andreas Altmann

Reporter und Schriftsteller Andreas Altmann liest am Samstag, 3. September, 19.30 Uhr, aus seinem aktuellen Buch „Bloßes Leben. Reportagen“ sowie aus seinen beiden Bänden „Gebrauchsanweisung für das Leben“ und „Gebrauchsanweisung für Heimat“: Im aktuellen Buch geht es laut Mitteilung um besondere Begegnungen, ungestüme Landschaften, wertvolle Erkenntnisse. In einer Auswahl seiner Reportagen lasse er die Leser an seinen Begegnungen in aller Welt teilhaben: in Lappland, im Sudan, Mumbai und Chicago.

Altmann, der in Paris lebt, wurde mit zahlreichen Preisen wie dem Egon-Erwin-Kisch-Preis, dem Seume-Literaturpreis und dem Reisebuch-Preis ausgezeichnet.

Eintritt: 13 Euro (Vorverkauf);

15 Euro (Abendkasse)

Live-Hörspiel: Bram Stokers „Dracula“

Bram Stokers „Dracula“ kommt am Sonntag, 4. September, ab 18 Uhr auf die Bühne – als stimmgewaltiges Ensemble-Live-Hörspiel mit Musik und Bildprojektion, dargeboten von Christoph Tiemann und dem „Theater ex libris.“ Den Namen kennt jeder – den Roman hingegen nur wenige, heißt es in der Mitteilung. Das „Theater ex libris“ präsentiert den bekanntesten Vampir der Literaturgeschichte.

Bram Stoker verband zahlreiche slawische Legenden mit der historischen Figur des Vlad Draculea, der im 15. Jahrhundert über die Walachei herrschte. „Theater ex libris“ macht aus dem Vampir-Roman ein Live-Hörspiel, das die Teile der Erzählung neu arrangiere, aber dennoch dem Original treu bleibe. Empfohlen ist es ab einem Alter von 16 Jahren.

Eintritt: 13 Euro (Vorverkauf);

15 Euro (Abendkasse)

Thekenlesung

Am Samstag, 10. September, erwartet die Gäste ab 20 Uhr eine Thekenlesung mit und von der Kleinkunstbühne Salzgitter-Bad. An diesem Abend werden in der KniKi die gewohnten Perspektiven gewechselt: Die Bühne tritt in den Hintergrund, die Theke erscheint im Scheinwerferlicht – und mit ihr Mitglieder des Thekenteams der Kleinkunstbühne, die diesmal auch eine Auswahl literarischer Häppchen mitgebracht haben. Musikalisch untermalt wird der Abend vom Akustik-Duo „mr.crab“.

Eintritt frei

Eva Weiss bietet Musikgeschichten. Foto: Privat

Die Bremer Stadtmusikanten

Den Ausklang der Veranstaltungsreihe bildet am Sonntag, 11. September, ab 15 Uhr wieder ein literarisch-musikalischer Nachmittag für Kinder und die ganze Familie sowie jung gebliebene Erwachsene. Auf dem Programm steht dabei ein Klassiker der (Kinder-)Literatur: Die Bremer Stadtmusikanten der Brüder Grimm – frisch und zeitgemäß als „Musikgeschichte“ (insbesondere) für Vorschul- und Grundschulkinder – präsentiert von Eva Weiss.

Weiss nimmt ihre Gäste mit auf eine literarisch-musikalische Erlebnisreise. Dabei nutzt sie die vielfältigen Möglichkeiten der Musik, die Handlung der Geschichte mit Klängen und Geräuschen akustisch zu akzentuieren und Gefühle und Stimmungen des Geschehens lebendig greifbar werden zu lassen, heißt es.

Neben der Viola da gamba (ähnlich dem Cello) erklingen Instrumente wie Waldteufel, Psalter, Trommeln, Nasenflöte und anderes „Klangzeug“. Dazu erzählt sie Wissenswertes und Spannendes zu den berühmten Autoren und den besonderen Instrumenten.

Eintritt: 6 Euro (Vorverkauf);

8 Euro (Tageskasse).

Infos: Telefon (05341) 8393752 oder E-Mail an literaturbuero@stadt.salzgitter.de sowie unter www.salzgitter.de/kultur/literaturbuero.php .

Karten: Buchhandlung im Ärztehaus in Lebenstedt und in der Buchhandlung Lesezeichen in Salzgitter-Bad.

