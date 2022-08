Salzgitter. Ein junger Mann schubst es anschließend eine Treppe hinunter. Das Mädchen wurde bei der Tat am Dienstagnachmittag verletzt.

Am Bahnhof in Ringelheim ist es am Dienstagnachmittag zu einer Belästigung gekommen.

Polizei Salzgitter Jugendliche belästigen Mädchen am Ringelheimer Bahnhof

Eine Gruppe junger Männer hat am Dienstagnachmittag zwischen 13.20 und 13.40 Uhr am Bahnhof in Salzgitter-Ringelheim eine Minderjährige belästigt. Wie die Polizei mitteilt, riefen die jungen Männer dem Mädchen anzügliche Dinge zu. Im weiteren Verlauf wurde das Mädchen von einem unbekannten Täter, der offenbar der Gruppe angehörte, mehrere Stufen hinuntergeschubst. Hierbei verletzte sich das Mädchen leicht.

Zu den Tatverdächtigen existiert nur eine vage Täterbeschreibung, so die Polizei weiter. Daher bittet die Polizei in Salzgitter-Bad um Zeugenhinweise unter (05341) 8250.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Salzgitter:

Täter scheitern in Oelber bei einem Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben versucht, zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 13 Uhr, durch das Aufhebeln eines Fensters in eine Kinderbetreuungseinrichtung in Oelber zu gelangen. Sie scheiterten jedoch bei dem Versuch und gelangten nicht in die Räume, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Zeugenhinweise unter (05345) 928690.

red

