In Salzgitter hat die Polizei einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Polizei Salzgitter 1,92 Promille – Polizei stoppt betrunkenen Radler in Salzgitter

Die Polizei hat am späten Sonntagabend einen betrunkenen Radfahrer erwischt. Wie die Beamten in einer Mitteilung schreiben, stoppten sie den 33-Jährigen gegen 23.30 Uhr in der Straße Kälberanger. Bei der Kontrolle des Radfahrers stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest.

Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutprobe an und untersagte die Weiterfahrt. Zudem leiteten sie ein Verfahren ein.

red

