Salzgitter: Betrunkener zerkratzt mehrere Autos – Hoher Schaden

Ein stark betrunkener Mann hat am frühen Dienstagmorgen vier parkende Autos in Lebenstedt beschädigt. Nach Berichten der Polizei meldete ein Augenzeuge die Tat und verfolgte den Täter zu Fuß in der Swindonstraße. Die Beamten fuhren sofort zum angegebenen Ort und konnten den 29-jährigen Tatverdächtigen antreffen.

Der Mann hatte den vier parkenden Autos Kratzer und Lackschäden zugefügt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3000 Euro. Die Gründe für diese Beschädigungen sind noch nicht bekannt. Der 29-Jährige stand unter starkem Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Alkoholwert von 2,88 Promille.

