Die Lebenstedter Innenstadt wird ab Freitag wieder zum Rummel

Um die 60 Fahrgeschäfte, Stände, Imbissbuden und Getränkestände, zwei große Bühnen mit vielen verschiedenen Acts und ein großes Feuerwerk – das und vieles mehr wird es dieses Wochenende beim Cityfest in Lebenstedt geben, das von der Werbegemeinschaft CityLebenstedt organisiert wird. Für den bunten Rummel von Freitag bis Sonntag haben wir Ihnen hier alle wichtigen Informationen zusammengestellt.

Auf diese Öffnungszeiten gilt es zu achten

Kaufleute und Stände haben während des Cityfests verschiedene Öffnungszeiten. Los geht es aber mit dem gesamten Programm erstmal am Freitag, 12. August, 16.30 Uhr. Dann wird das Cityfest auf der Bühne am Monumentplatz offiziell eröffnet. Die Kaufleute öffnen am Freitag (bis 18.30 Uhr) und Samstag (bis 18 Uhr) Tür und Tor für Besucher rund um das Cityfest. Außerdem gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Die Lebenstedter Einzelhändler wollen unter anderem an diesem Wochenende die neuesten Kollektionen der kommenden Saison präsentieren.

Viele Stände mit den kulinarischen Angeboten locken. (Archiv) Foto: Erik Westermann

Wer länger feiern möchte, kann das zumindest Freitag und Samstag bei den vielen verschiedenen Buden und Ständen tun. Die öffnen nämlich bis 23 (Freitag) beziehungsweise 24 Uhr Samstag). Bei Bedarf haben sie laut Stadt aber sogar eine Öffnungsgenehmigung bis 2 Uhr. Sonntags sind die Stände nur bis 19 Uhr geöffnet. Ein absolutes Highlight ist, neben dem großen Feuerwerk am Freitag, das rund 45 Meter hohe Riesenrad „Mon Amour“ auf dem Festplatz, wie die Stadt schreibt.

Diese Acts treten auf

Auf zwei Bühnen werden dieses Jahr von Freitag bis Sonntag die unterschiedlichsten Acts auftreten. Zu den Highlights gehören unter anderem der junge Popmusiker „Bjarne“ und seine Band aus Braunschweig, sowie „El Andaluz“. „Bjarne“ beschreibt seine Musik selbst als „irgendwo zwischen der Strömung des Pop und dem Wunsch, musikalisch etwas zu reißen. Alles tanzbar, dabei aber nicht aufdringlich.“ Auch die Gewinner des diesjährigen Salzig-Bandcontests, die Metalband „RaXeM“ aus Braunschweig, tritt zum zweiten Mal in ihrer neuen Formation auf.

Im Auge behalten sollten alle Musikfans auch den 21-jährigen Phil Adam aus Osterlinde. Er ist seit seinem 14. Lebensjahr leidenschaftlicher Sänger und Songschreiber, wie er sagt. Von ihm kann man weiche und ruhige Balladen, aber auch energische Folk- und Popsongs erwarten. Als Programm hat er für das Cityfest eine Mischung aus seinen eigenen Liedern und einigen bekannten Coversongs zum Mitsingen zusammengestellt.

Groß und Klein können sich über die unterschiedlichsten Fahrgeschäfte freuen. (Archiv) Foto: Rudolf Karliczek

Auch Jens Hallmann, besser bekannt als „Crazy Legs“, wird auftreten. Er ist seit vielen Jahren weit über Salzgitters Grenzen hinaus bekannt und selbst in Spanien schon eine Größe, wie der Veranstalter schreibt. Seine „Christmas Night“ ist Monate vorher ausverkauft. Sein Repertoire reicht von Country, Blues, Rock a Billy, Boogie, bis hin zu Deutschem Rock´n´Roll. Wer sich einen gesamten Überblick über die einzelnen Acts und deren Spielzeiten machen möchte, kann dies auf der Seite der Werbegemeinschaft CityLebenstedt unter folgendem Link tun: https://citylebenstedt.com/

Das sagt der Veranstalter zum Fest

„Wie in den vergangenen Jahren soll das Fest nach der langen Corona-Zwangspause wieder zu einem Treffpunkt werden“, teilt die Werbegemeinschaft mit. „Lassen Sie sich einfangen von der unbeschwerten Atmosphäre, kommen Sie mit Freunden zusammen und lernen Sie neue Menschen kennen“, heißt es im Programmflyer.

Darauf müssen Sie bei einem Besuch achten

Das Cityfest wartet dieses Jahr mit zwei großen Bühnen und vier Locations auf, an denen sich der dreitägige Rummel von Freitag bis Sonntag konzentrieren wird. An dieser Stelle geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die einzelnen Locations und, was sie dort erwarten können.

Herzstück findet sich auf dem Rathausvorplatz

Das Herzstück des Festes wird dieses Jahr wieder auf dem Rathausvorplatz in der Albert-Schweitzer-Straße 1 stehen. Dort finden Sie auch die Wochenblatt-Bühne und das 45 Meter hohe Riesenrad „Moun Amour“. Aber auch klassische Fahrgeschäfte, wie der „Breakdancer“ oder das Stadtkarussell und der „Jaguar Express“, werden auf dem Rathausvorplatz zu finden sein. Kulinarisch gibt es dort klassisch deftige und süße Angebote – über Bratwurst bis hin zum Schmalzkuchen.

Jahrmarktflair auf dem Platz der Städtepartnerschaften

Am Monumentplatz soll die Wohnbau-Bühne stehen. Fahrgeschäfte sind für diesen Standort nicht geplant. Dafür gibt es Angebote über Bier und Wein bis hin zu Mandeln, Crêpes und klassische Imbisskost.

In den Blumentriften bietet das Cityfest zwei Karusselle für die kleineren Festgängerinnen und Festgänger und einen Greifer. Slusheis und Poffertjes runden den Gang durch die Innenstadt ab. Bunt zu geht es dann noch auf dem Platz der Städtepartnerschaften. Dort soll Jahrmarktflair aufkommen mit Ständen zum Pfeilerwerfen, Entenangeln und einer Mini-Bungeeanlage für Kinder. Die kulinarischen Highlights: frische Pizza, Pommes, gebrannte Mandeln und Crêpes.

Mitbringen von alkoholischen Getränken verboten

Der Veranstalter weißt ausdrücklich darauf hin, dass das Mitbringen von alkoholischen Getränken, Glaswaren und Dosen während des gesamten Cityfests untersagt ist. Das Ordnungspersonal ist angewiesen, Besucher zu kontrollieren und gegebenenfalls Maßnahmen gegen Zuwiderhandlung zu ergreifen, wie die Werbegemeinschaft CityLebenstedt schreibt.

