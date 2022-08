Polizei Salzgitter Einbrecher stehlen aus Vereinsheim in Salzgitter Bargeld

In Salzgitter gab es in den vergangenen Tagen zwei Delikte, über die die Polizei informiert. (Symbolfoto)

Salzgitter. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Dienstag in Lebenstedt. In Beinum beschädigten Unbekannte neun Fensterscheibe einer Kirche.