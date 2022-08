Polizei Salzgitter Pedelec-Unfall in Salzgitter: 83-jähriger Radler schwer verletzt

Am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr sind ein Fahrradfahrer und ein Autofahrer in Lebenstedt zusammengestoßen. Nach einem Bericht der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß an der Kreuzung der Albert-Schweizer-Straße und der Joachim-Campe-Straße. Der 83-jährige Fahrradfahrer war auf einem Pedelec unterwegs.

Der Autofahrer war gerade beim Abbiegen, als er mit dem Pedelec-Fahrer zusammenstieß. Der Radler landete schwer verletzt im Krankenhaus, als er mit dem 45-jährigen Autofahrer kollidierte. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Sie bittet besonders um Angaben zur Ampelschaltung während des Unfalls. Hinweise unter (05341) 18970.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeimeldungen aus Niedersachsen lesen Sie hier:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de