1,72 Promille: Polizei erwischt betrunkenen Radler in Lebenstedt

Salzgitter. Die Polizei kontrollierte am frühen Freitagmorgen einen betrunkenen Radfahrer in Lebenstedt. In Salzgitter Thiede haben Unbekannte ein Auto zerkratzt.

Eine Streife der Polizei hat am frühen Freitagmorgen um 1.15 Uhr einen 43-jährigen Radfahrer in Salzgitter kontrolliert, der zuvor die Museumstraße in Salder befahren hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten laut Mitteilung eine Alkoholbeeinflussung beim Radfahrer fest.

Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Thiede: Unbekannter zerkratzt Motorhaube

In Thiede hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwochnachmittag zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr die Motorhaube eines parkenden Autos zerkratzt. Die Polizei berichtet, dass der parkende Mercedes stand in der Straße Gut. Der Schaden am Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05341) 18970.

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen und dem Harz können Sie hier lesen:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de