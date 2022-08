Tierquälerei in Lebenstedt: Betrunkenes Paar wirft Welpen herum

Beim Cityfest in Salzgitter-Lebenstedt ist die Polizei in der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr in einem Fall von Tierquälerei eingeschritten. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann und eine Frau einen Hundewelpen durch die Gegend geworfen hatten und dieser mehrfach zu Boden gefallen war. Die Polizei stellte laut Mitteilung fest, dass es sich bei den Personen um ein stark alkoholisiertes Paar aus Salzgitter handelt.

In Anwesenheit der Beamten beleidigte und bedrohte der 48-Jährige sein 47-jährige Lebensgefährtin plötzlich massiv und wurde zunehmend aggressiver. Er konnte nicht mehr beruhigt werden und musste schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden, heißt es. Hierbei beleidigte und bedrohte der Mann auch die Polizeibeamten.

Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den 48-Jährigen sowie gegen seine Partnerin eingeleitet. Die Beamten beschlagnahmten den Hundewelpe wurde sichergestellt und zunächst in einem Tierheim untergebracht.

Am Freitagabend kam es zwischen 20.25 und 22.20 Uhr zudem zu einem Pkw-Diebstahl in der Lebenstedter Marienbruchstraße. Der 29-jährige Eigentümer hatte das Fahrzeug in Höhe der Einmündung zur Straße Am Moorgraben abgestellt. Als er nach zwei Stunden zurückkehrte, war das Auto weg.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um eine Mercedes-Benz E-Klasse, Baujahr 2008, in schwarz. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter (05341) 18970 zu melden.

red

