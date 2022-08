Salzgitter: Vermeintlicher Gasgeruch löst Feuerwehreinsatz aus

Gebhardshagen. Ein Anwohner meldete am Dienstagabend einen Gasgeruch in seiner Wohnung und alarmierte die Feuerwehr. Der Polizei-Überblick in Salzgitter.

Fehlalarm in Gebhardshagen: Ein Anwohner meldete einen Gasgeruch vor dem Rewe Markt in der Reichenberger Straße.

Ein Anwohner hat am späten Dienstagabend um 21.10 Uhr einen vermeintlichen Gasgeruch in der Reichenberger Straße am dortigen Rewe Markt gemeldet. Wie Ronja Behnke, Einsatzleiterin der Berufsfeuerwehr Salzgitter, berichtet, führte die Feuerwehr Messungen an den vor dem Haus anliegenden Gullys durch. Das Messgerät schlug zwar an, doch stellte sich später heraus, dass der Geruch nicht besorgniserregend war. Auch ein hinzugezogener lokaler Energieversorger gab die Entwarnung.

Nach etwa einer Stunde beendete die Feuerwehr den Einsatz. Neben der Wache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr Salzgitter waren auch die Freiwillige Feuerwehr Salzgitter Gebhardshagen und die Freiwillige Feuerwehr Salzgitter-Lichtenberg mit ihrem Messfahrzeug vor Ort. Für den Zeitraum des Einsatzes sperrte die Feuerwehr die Reichenberger Straße temporär. Für Bewohner bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Salzgitter: Pedelec-Fahrerin und E-Scooter stoßen zusammen

Ein E-Scooter und ein Pedelec sind am Montagabend gegen 19.20 Uhr in Salzgitter zusammengestoßen. Nach einer Meldung der Polizei ereignete sich der Unfall auf der Peiner Straße an der Einmündung zur Konrad-Adenauer-Straße.

Ein 18-Jähriger fuhr mit dem E-Scooter auf dem Gehweg entgegen der Einbahnstraße. Er kollidierte mit einer 83-jährigen Pedelec-Fahrerin, die hierdurch zu Boden stürzte. Die leicht verletzte Pedelec-Fahrerin kam in ein Krankenhaus.

Einbruch in Lebenstedt: Unbekannte stehlen Bargeld

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in ein Einzelhandelsgeschäft in der Schillerstraße in Salzgitter eingebrochen. Die Polizei berichtet, dass die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen Bargeld stahlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei Salzgitter bittet um Hinweise unter (05341) 18970.

