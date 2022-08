Hühnerwagen brennt in Salzgitter – 10 Tiere sterben

Ringelheim. Der Wagen stand auf einem Feld in Ringelheim. Außerdem: Grabsteine in Salzgitter-Bad mit verfassungsfeindlichen Parolen beschmiert.

(Symbolbild) In Salzgitter-Ringelheim ist ein Hühnerwagen niedergebrannt. Mehrere Tiere sind in den Flammen verendet.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagmorgen ein auf einem Feld abgestellter Hühnerwagen in Brand geraten. Der Anhänger stand an der Wallmodener Straße in Salzgitter-Ringelheim.

Durch den Brand verendeten rund 10 Tiere. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Der Wagen wurde vollständig zerstört. Der Schaden beträgt gut 12.500 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen, eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise gehen an die (05341) 8250.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Salzgitter und Umgebung:

Grabsteine in Salzgitter-Bad beschmiert

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschmierte ein bis dahin unbekannter Täter 25 Grabsteine, eine Hauswand sowie einen Baum auf dem Altstadtfriedhof in Salzgitter-Bad an der Nord-Süd-Straße. Es handelt sich um verschiedenste Parolen und Symbole von verfassungsfeindlichen Organisationen.

Die Ermittlungen der Polizei richten sich gegen einen dringend tatverdächtigen 41-jährigen Mann aus Salzgitter. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de