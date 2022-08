Das sind die Top-Veranstaltungen in Salzgitter am Wochenende

Salzgitter. Interkultur-Festival und ein italienisches Konzert – das können Sie am Wochenende in der Stahlstadt unternehmen.

Dieses Wochenende können Sie in Salzgitter interkulturellen Zusammenhalt feiern und italienisch-barocken Flair in Oelber erleben. Die Top-Veranstaltungen und alles, was sie zu ihnen wissen müssen, haben wir hier noch einmal zusammengefasst.



Interkultur-Festival findet im Stadtpark statt

Da, wo das Zeltival im Lebenstedter Stadtpark sonst stattfindet, gibt es an diesem Wochenende eine ganz besondere Veranstaltung: Ein Interkultur-Festival unter dem Motto „Heimat Salzgitter“. Die Veranstaltung wird von Michael Rolke, der für den Bildungsträger „Sophia“ arbeitet und vom Syrer Said Issa, der als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland kam, organisiert. Und sie haben ein besonderes Highlight anzubieten: Das Prime Orchestra aus der ukrainischen Stadt Charkiw.

Das sind die Eckdaten zum Interkultur-Festival

Das Fest für die ganze Familie startet am Freitag und soll das ganze Wochenende über laufen. Freitag und Samstag soll es von 14 bis 23 Uhr stattfinden und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Es gibt einen Hüpfburg-Park, ein Jugend-Fußball-Turnier und Aktionen zum Mitmachen, wie der Veranstalter sagt. In verschiedenen Zelten präsentieren soziale und kulturelle Organisationen der Region ihre Arbeit, und am Sonntag diskutieren leitende Vertreter verschiedener Stiftungen auf der Bühne, wie gesellschaftliches Engagement optimal gefördert werden kann. Der Eintritt für das gesamte Festival ist kostenlos.

Musica Alta Ripa wird im Schloss Oelber spielen. Foto: Martin Winrich Becker

Musica alta Ripa bietet italienischen Flair in Oelber

Bereits zum 18. Mal veranstalten Helena Freifrau von Cramm und Danya Segal die Musikreihe „SchlossAkkord“ im Schloess Oelber. Diesen Sonntag spilen „Musica Alta Ripa“ um 17 Uhr. Im vergangenen Jahr war „SchlossAkkord“ eines der wenigen Highlights während der Pandemie im Veranstaltungskalender im Schloss. „Umso mehr freuen wir uns, dass die Schlosskirche wieder richtig voll wird“, hofft Veranstalterin Helena Freifrau von Cramm. Das aktuelle Programm sei sommerlich, leicht und fröhlich.

Hier gibt es Karten für Musica Alta Ripa

Die Inszenierung „Allegro – heitere Sehnsucht Italien“ nimmt die Konzertbesucher mit auf eine musikalische Reise an den Sehnsuchtsort Italien. Allegro, ein musikalischer Begriff, der übersetzt „heiter, fröhlich“ bedeutet, setzt dabei den musikalischen Fokus. „Der riesige Kulturschatz Italiens ist dabei ein großer Fundus, aus dem wir heitere, virtuose, sehnsuchtsvolle und teilweise unbekannte Musik schöpfen werden“, betont Danya Segal. „Allegro“ verspricht ein musikalisches Programm, das mitreißt. Karten (25 Euro, ermäßigt 18 Euro) gibt es unter anderem unter www.Vvk-kuenstlerhaus.de, www.reservix.de und an der Abendkasse.

