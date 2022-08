Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung in der Schulenburgallee und für eine Brandstiftung an der Reislinger Straße.

Polizei Salzgitter Raubüberfall in Salzgitter-Thiede – Täter auf der Flucht

Eine 84-jährige Frau ist in Salzgitter-Thiede am Montagmittag gegen 13 Uhr Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei berichtet, traf die Salzgitteranerin in ihrem eigenen Garten auf den Täter.

Auf der Terrasse erschien ein ihr unbekannter Mann, der sie zu Boden schubste und anschließend in unbekannte Richtung floh. Offenbar hatte er er zuvor Bargeld aus dem Haus seines Opfers gestohlen.

Teile seiner Beute verlor er schon im Garten und auch auf seinem weiteren Fluchtweg fanden aufmerksame Nachbarn Bargeld und gaben es bei der Polizei ab.

Die Seniorin verletzte sich durch den Sturz schwer und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

So wird der unbekannte Täter beschrieben:

männlich

rund 1,75 Meter groß,

kräftige Statur

bekleidet mit dunkler Hose und Kappe

Hinweise nimmt die Polizei unter (05341) 18970 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de