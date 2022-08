Veranstaltungen Salzgitter Das sind die Top-4 Veranstaltungen in Salzgitter am Wochenende

Salzgitter wartet an diesem Wochenende mit viel Kleinkunst, Konzerten und den Flugtagen auf. Wir haben die vier spannendsten Veranstaltungen in der Stahlstadt an dieser Stelle für Sie zusammengefasst. Egal, ob Sie Fan von klassischem Pop, Gartenkonzerten oder Instrumentalmusik sind. In und um Salzgitter gibt es dieses Wochenende für fast jeden Geschmack etwas.

CarolinNo spielen in der Kniestedter Kirche

Nach dem Kultursommer geht es unter dem Titel „Kultur vom Amt“ Ende August mit dem lokalen Kulturprogramm weiter. Einige Künstlerinnen und Künstler treten in dieser Reihe das erste Mal in Salzgitter auf. Darüber hinaus sind aber auch einige bekannte Gruppen wieder zu Gast. Diesen Freitag treten beispielsweise „CarolinNo“ um 20 Uhr in der Kniestedter Kirche mit ihrem aktuellen Album „No No“ auf. Als moderne Liedermacherin und Liedermacher sehen sich die beiden Multiinstrumentalisten in der Tradition von Mey, Wecker und Co – dennoch schaffen sie mit dem erfrischenden Mix aus Hochdeutsch und Bayerisch etwas absolut Neuartiges, wie der Veranstalter schreibt. Wer sie live erlebt hat, weiß: Ein Abend mit Carolin und Andreas Obieglo geht weiter über ein klassisches Konzer hinaus.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehrere Ballons sollen bei den Flugtagen starten. (Archiv) Foto: Privat

Flugtage finden am Salzgittersee statt

Am 27. und 28. August 2022 finden nach zweijähriger Corona-Zwangspause die Flugtage am Salzgittersee wieder statt. Los gehen soll es beim abwechslungsreichen Programm mit einem Segelkunstflug mit Lars Czernek. Danach zeigt Armin Brennenstuhl einen Motorkunstflug. Den Samstag über können Besucherinnen und Besucher bei einer Hallenfete mit Livemusik von „Adderstone“ und „C. Sammy Street“ feiern. Das ganze Fest über soll es Mitfluggelegenheiten mit Motor- und Segelflugzeugen und einem Hubschrauber geben. Den Samstag ausklingen lassen kann man außerdem mit mehreren geplanten Ballonstarts am Abend.

„Sommernachtstraum“ in Liebenburg

Am Freitag ab 19 Uhr können Kulturinteressierte in Salzgitters Umland einen Sommernachtstraum im Garten der Lewer Däle erleben. Bei einem Picknick und angebotenen Getränken präsentiert die bekannte Singer-Songwriterin Romina Bulban aus Goslar Lieder ihrer CD „Auf und Ab“ sowie internationale Cover-Songs für eine entspannte Abendstimmung. Nach der Dämmerung startet die Lewer Däle außerdem mit einem Open-Air-Kino. Katja Nalborczyk begleitet auf dem Klavier. Welcher Film genau gezeigt werden soll, bleibt laut Veranstalter eine Überraschung. Der Eintritt kostet 15 Euro. Zur Karte gibt es eine Popcorntüte gratis. Eine verbindliche Anmeldung ist möglich unter info@lewer-daele.de.

Saisonstart für die Kleinkunstbühne in Salzgitter-Bad

Diesen Samstag startet außerdem die Saison der Kleinkunstbühne Salzgitter-Bad. Auch diese Spielzeit findet ganz im Rahmen des 40. Geburtstages der Kleinkunstbühne statt, wie es in einer Mitteilung heißt. Passend zu diesem Anlass kommen bekannte Künstler in die Kniestedter Kirche. Am Samstag wird das Trio „farfarello“ ab 20 Uhr zu Gast sein. Das Instrumentaltrio „farfarello“, rund um den Teufelsgeiger und charismatischen Frontmann Manni Neumann, hat bereits mehrmals das Kleinkunstbühnenpublikum zu Begeisterungsstürmen hingerissen, wie es heißt. Da passe es gut, dass auch das Trio „farfarello“ in diesem Jahr sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiere.

Das Trio „farfarello“ feiert zum Saisonstart in der Kniki 40-jähriges Bühnenjubiläum. (Archiv) Foto: Privat

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de