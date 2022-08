Die Luftaufnahme zeigt die zu entwickelnde Fläche an der Heerter Straße in Salzgitter.

Heerter Straße Salzgitter Gütersloher sanieren Grundstück an Heerter Straße in Salzgitter

Die Hagedorn Unternehmensgruppe aus Gütersloh hat das etwa 20 Hektar große Grundstück des ehemaligen Fermacell-Werks an der Heerter Straße erworben, bereitet die gesamte Fläche auf, um diese zukünftig einer neuen gewerblichen Nutzung zuzuführen. So heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch.

Fermacell-Werk stand hier

Noch während des Zweiten Weltkriegs habe es an der Heerter Straße eine Anlage zur Weiterverarbeitung von Eisenerz gegeben. Später entstand an der Stelle das erste Fermacell-Werk, in dem im Mai 1971 Gipsfaserplatten vom Band liefen. Mit dem Stopp der Produktion durch Fermacell 2003 liegt ein Großteil der Fläche brach und lange gab es für den Standort keinerlei Perspektive – bis jetzt, so heißt es weiter.

Der Gütersloher Familienbetrieb trete als Erstinvestor auf und habe das Grundstück so wie es steht und liegt erworben. „Die Reaktivierung von Industriebrachen gehört zu unserer Kernkompetenz und ist bei der aktuellen Gewerbeflächenknappheit ein wichtiger Baustein, um auf nachhaltige Weise keine zusätzlichen Flächen zu versiegeln“, wird Alexander Emde, Leiter Projektentwicklung bei der Hagedorn Revital GmbH, zitiert.

Lösungen sollen erarbeitet werden

Im Mai sei die Fläche angekauft worden. Begleitet wurde der Verkaufsprozess dabei vom Immobiliendienstleister CBRE. Nun müssten Lösungen für Themen wie Kampfmittel, Bodenmanagement, Artenschutz, Bodendenkmäler und Planungsrecht gefunden werden, weshalb intensive Abstimmungen mit den Behörden stattfinden sollen. Bevor der oberirdische Abbruch der Bestandsgebäude beginne, gehe es um Wertstoffsicherung und Schadstoffsanierung. Auf der Fläche befänden sich insgesamt

18 alte Produktions- und Lagerhallen sowie Verwaltungsgebäude, die das Hagedorn-Team anschließend zurückbaue. Nach dem Abbruch müssten die Flächen sorgfältig saniert werden, heißt es abschließend. Dafür werde ein entsprechendes Konzept erarbeitet: vom Abbruch, Altlastensanierung, Entsorgung und Stoffstrommanagement bis hin zum Tiefbau und der Revitalisierung samt Entwicklung neuer Nutzungskonzepte.

red

