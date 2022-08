Verkehrsunfall in Salzgitter – Autofahrer verletzt sich leicht

Salzgitter. Der 21-Jährige ist am Mittwoch einem Transporter in Lebenstedt ausgewichen. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

Blaulicht-Einsatz in Salzgitter: In Lebenstedt ereignete sich am Mittwoch ein Unfall. Zudem wurde in einen Gastronomiebetrieb eingebrochen. (Symbolbild)

Ein 21-Jähriger hat sich am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Salzgitter leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr in der Swindonstraße. Demnach wollte ein 30-jähriger Transporterfahrer rückwärts aus einer Grundstückszufahrt in den fließenden Verkehr einfahren.

Auf der Straße fuhr der 21-jährige Mann mit seinem Auto. Um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu verhindern, lenkte der Mann um – und stieß gegen einen geparkten Wagen am Straßenrand. Das Auto des 21-Jährigen wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Salzgitter: Einbruch in einen Gastronomiebetrieb

Unbekannte sind am Mittwochmorgen zwischen 3.15 und 7.30 Uhr in einen Gastronomiebetrieb in der Konrad-Adenauer-Straße eingestiegen. Sie gelangten über das Dach in die Räume, erklärt Salzgitters Polizei. „In den Büroräumlichkeiten wurde ein Tresor angegangen.“ Die Täter scheiterten jedoch offenbar daran, diesen aufzubrechen.

Dementsprechend wurde vermutlich nichts gestohlen – der Sachschaden von etwa 10.000 Euro bleibt aber. Hinweise an die Polizei: (05341) 18970.

red

