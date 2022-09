Polizei Salzgitter Feuerwehr dämmt Rauch in alter Ruine in Salzgitter ein

Rauchentwicklung, Verkehrsunfallflucht, ein Motorradunfall und eine Trunkenheitsfahrt. Das ist die Bilanz der Salzgitteraner Polizei und Feuerwehr an diesem Wochenende. An dieser Stelle fassen wir für Sie alle Einsätze vom Wochenende zusammen.

Verkehrsunfallflucht spät gemeldet

Erst am Samstagvormittag wurde eine Verkehrsunfallflucht gemeldet, welche sich bereits im August in der 33./34. Kalenderwoche ereignet haben dürfte, wie die Polizei einschätzt. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den am Fahrbahnrand der Käthe-Kollwitz-Straße geparkten Wagen des Geschädigten. An dem grauen Kleinwagen des Geschädigten wurde weißer Lackabrieb des verursachenden Fahrzeuges festgestellt, heißt es weiter. Es entstand linksseitig am vorderen Stoßdämpfer ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro. Hinweise an das Kommissariat in Salzgitter-Bad unter Tel. (05341) 825-0.

Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Ein 61-jähriger Motorradfahrer befuhr am Samstagvormittag in SZ-Bad die Braunschweiger Straße in Richtung B6 und missachtete im Einmündungsbereich zur Burgundenstraße eine rote Ampel, wie die Polizei mitteilt. Infolge kam es zum Zusammenstoß mit einem im Gegenverkehr nach links in die Burgundenstraße einbiegenden Pkw einer 54-jährigen Fahrzeugführerin. Der Motorradfahrer wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad sowie der Pkw wurden laut Polizeimitteilung erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

Rauchentwicklung am Felsenkeller

Am Samstagabend, um 19:30 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr zu einem verlassenen Grundstück mit einer Bauruine gerufen. Anwohner meldeten laut Mitteilung eine Rauchentwicklung. Laut Polizei seien vier Personen zuvor von dem verlassenen Grundstück geflüchtet. Die Berufsfeuerwehr Salzgitter, sowie vier weitere Züge der Freiwilligen Feuerwehr konnten die Rauchentwicklung erfolgreich eindämmen. Beim Einsatz entstand kein Gebäude- oder Personenschaden. Die Ursache für die Rauchentwicklung ist laut Polizei bislang unbekannt.

Trunkenheitsfahrt in der Nacht

Ein 37-jähriger Autofahrer geriet am späten Samstagabend in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Laut Mitteilung stellten die Beamten dabei fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Den Betroffenen erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

