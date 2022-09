Veranstaltungen Salzgitter Das sind die Top-3 Veranstaltungen am Wochenende in Salzgitter

Dieses Wochenende wartet Salzgitter erneut mit einem vielfältigem kulturellen Programm auf. Neben Highlights der Kleinkunstbühne und des Literaturfestes, können Sie sowohl am Samstag als auch am Sonntag die Geschichte der Stahlstadt beim „Tag des offenen Denkmals“ erleben. Hier ein paar Highlights.

Zucchini Sistaz in Salzgitter-Bad

Sommer, Sonne, Swingmusik - mit ihrem neuen Programm „Tag am Meer“ versprechen die Zucchini Sistaz eine kurzweilige Konzertreise gen Küste. Mit sirenenhaft anmutendem Satzgesang rudern die drei sonnigen Gemüter weit hinaus in die Gezeiten der Unterhaltungsmusik. Elegant und erfrischend tauchen die Ausnahmedamen des deutschen Jazzschlagers nach der einen oder anderen musikalischen Perle, fischen im Grünen der Musikgeschichte und heben versunkene Schellack-Schätzchen. Mit im Gepäck haben sie wie immer Gitarre, Kontrabass, Trompete und Kinkerlitzchen um ihren zeitgemäßen Sound im Stil der 20er - 60er Jahre standesgemäß wie anmutig selbst zu begleiten. Das Konzert findet am Freitag, 9. September ab 20 Uhr in der Kniestedter Kirche statt. Karten kosten im Vorverkauf 13 und an der Abendkasse 15 Euro.

Die Zucchini Sistaz treten in der Kniestedter Kirche auf. Foto: Kleinkunstbühne / Privat

Literaturfest geht weiter

Am Samstag, 10. September, erwartet die Gäste in der Kniestedter Kirche, um 20 Uhr, eine Thekenlesung mit und von der Kleinkunstbühne Salzgitter-Bad. Die Mitglieder der Kleinkunstbühne wollen an dem Abend gemütlichen Küchenflair schaffen. Frei nach dem Motto: Der beste Ort bei einer Party ist nicht immer das Wohnzimmer. Den Ausklang der Veranstaltungsreihe bildet am Sonntag, 11. September, um 15 Uhr, auch diesmal wieder ein literarisch-musikalischer Nachmittag für Kinder und die ganze Familie sowie jung gebliebene Erwachsene. Auf dem Programm steht dabei ein Klassiker der (Kinder-)Literatur: „Die Bremer Stadtmusikanten“ der Brüder Grimm.

Tag des offenen Denkmals

Für alle Freunde von Salzgitters langer Geschichte und solche, die es noch werden wollen, findet dieses Wochenende der „Tag des offenen Denkmals“ statt. Überall in der Stahlstadt öffnen am Samstag und Sonntag Denkmäler kostenlos ihre Türen. In Salzgitter gibt es so viele Angebote, dass sie an dieser Stelle nicht abzubilden sind. Daher weisen wir hier auf zwei Highlights hin: Die wunderschöne St. Nicolai-Kirche in Gebhardshagen öffnet am Sonntag von 15 bis 18 Uhr und der Bismarckturm mit kleinem Biergarten öffnet am Samstag und am Sonntag ab 10 Uhr. Alle Denkmäler und Öffnungszeiten stellt die Stadt

Eva Weiss beendet das Literaturfest mit einer musikalischen Lesung der Bremer Stadtmusikanten. Foto: Privat

Salzgitter auf ihrer Internetseite unter dem Reiter „Tag des offenen Denkmals“ zur Verfügung.

