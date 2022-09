Salzgitter. In der Neißestraße sprengten Unbekannte am Montagabend einen Zigarettenautomaten – und nahmen die Zigaretten mit. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Salzgitter haben Unbekannte am Montagabend einen Zigarettenautomaten gesprengt (Symbolfoto).

Polizei Salzgitter Explosion in Salzgitter: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

In Salzgitter hat es am Montagabend eine weitere Automatensprengung gegeben. Diesmal hatten es unbekannte Täter auf einen Zigarettenautomaten abgesehen, der vor einem Restaurant in der Neißestraße stand. Nach Angaben der Polizei sprengten sie gegen 22 Uhr den Zigarettenautomaten vermutlich mittels eines Explosionsstoffes gewaltsam und stahlen dann die darin befindlichen Zigaretten.

Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

