Umweltsünde in Salzgitter-Bad – wegen eines illegalen Ölwechsels?

Die Feuerwehr hat am Sonntagnachmittag in Salzgitter-Bad eine größere Umweltgefährdung verhindern können. Auf dem Parkplatz des E-Centers in der Straße An der Erzbahn sickerten einige Liter Altöl ins Erdreich. Die Wehr setzte Bindemittel ein, um die Flüssigkeit aufzufangen. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann die Polizei nicht ausschließen, dass unbekannte Täter im Bereich eines Stellplatzes von Altkleidercontainern einen Ölwechsel an einem Kraftfahrzeug vorgenommen hatten.

Ebenso wahrscheinlich ist es aber auch, so die Mitteilung weiter, dass der Ölwechsel an einem anderen Ort vorgenommen und dass Öl im Bereich des Stellplatzes entsorgt wurde. Das Altöl wurde in einem Behältnis abgestellt. Im weiteren Verlauf wurde jedoch das Gebinde umgestoßen, und das Öl breitete sich über eine gepflasterte Fläche aus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter (05341) 8250.

red

