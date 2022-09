Streit in Lebenstedt eskaliert: 17-Jähriger wird gebissen

(Symbolbild) In der Straße „In den Blumentriften“ ist in Salzgitter-Lebenstedt ein Streit eskaliert.

Ein Streit zwischen zwei jungen Männer in ist am frühen Dienstagnachmittag in Salzgitter-Lebenstedt eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 23-Jähriger vor einem Restaurant in der Straße „In den Blumentriften“ mit einem Gegenstand auf einen 17-jährigen losgegangen und verletzte ihn damit am Rücken. Zudem soll er sein Opfer gebissen haben.

Der 17-Jährige blieb leicht verletzt zurück, als der Täter flüchtete. Die Polizei Salzgitter sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Bitte setzen sie sich mit den Beamten unter der Telefonnummer (05341) 18970 in Verbindung.

red

