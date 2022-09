Polizei Salzgitter Maskierter überfällt Tankstelle in Salzgitter-Bad: Geld entwendet

Ein unbekannter, maskierter Täter hat am Donnerstagabend eine Tankstelle in der Braunschweiger Straße in Salzgitter Bad überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann gegen 22.25 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte den 38-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Sobald der Mitarbeiter dem Täter das Bargeld aus der Kasse ausgehändigt hatte, verließ der Maskierte die Tankstelle und flüchtete unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief negativ, heißt es. Zur Höhe der Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der männliche Täter wird als zirka 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet, mit schwarzer Sturmhaube beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05341) 18970.

Schaufenster von Geschäft zerstört

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Schaufensterscheibe eines Geschäftes zerstört. Die Tat ereignete sich ebenfalls in Salzgitter-Bad, im Bohlweg. Ein unbekannter Täter hatte die Scheibe mit einem Pflasterstein eingeworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter (05341) 8250 entgegen.

Mehr aus Salzgitter:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de