Salzgitter. In Fahrtrichtung Braunschweig sind am Freitagmorgen zwei Fahrzeuge zusammengeprallt. Derzeit hat die Polizei die Strecke vollgesperrt.

Eine Vollsperrung auf der Autobahn 39 sorgt derzeit für einen Stau in Salzgitter (Symbolfoto).

Auf der Autobahn 39 hat sich am Freitagmorgen gegen sechs Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Autobahnpolizei Braunschweig stießen zwei Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe Bleckenstedt auf Salzgitteraner Stadtgebiet zusammen. Aktuell ist die Autobahn in Richtung Braunschweig vollgesperrt.

Wir aktualisieren diesen Text.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de