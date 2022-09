Salzgitter. Der Orstverein der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş in Salzgitter nimmt am Tag der offenen Moschee teil. Das müssen Sie wissen.

Auf den "Tag der offenen Moschee" wird auf einem Aufsteller hingewiesen. Verschiedene Aktionen zum "Tag der offenen Moschee" finden in Niedersachsen statt. (Symbolfoto)

Tag der offenen Moschee Deshalb öffnet am Montag eine Moschee in Salzgitter ihre Türen

Den „Tag der offenen Moschee“ gibt es nun seit einem Vierteljahrhundert. Jährlich kommen rund 100.000 Besucher in mehr als 1000 Moscheen bundesweit zusammen. Die zahlreichen Begegnungen, Dialoge und das Teilen gemeinsamer Momente spenden allen Teilnehmern Hoffnung, Kraft und Zuversicht für das Miteinander in der Gesellschaft, wie Mustafa Abacioglu, stellvertretender Vorsitzender der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş in Salzgitter, schreibt.

Veranstaltung findet am 3. Oktober statt

Am Montag, 3. Oktober, lädt daher die Gemeinde Selimiye Moschee in Lebenstedt (Am Haudorn 2a/b) zum Tag der offenen Moschee ein. Das Motto dieses Jahr lautet: „IGMG während der Pandemie“ Hierbei gehe es um zweierlei Unverzichtbares: Moscheen und Menschen.

Rückblick auf die Herausforderungen der Pandemie

Die Islamische Gemeinschaft möchte zurückblicken auf die schwierige und herausfordernde Zeit, die die Gesellschaft erlebt hat und will gleichzeitig einen Einblick in ihre Arbeit und Unterstützung geben. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und endet gegen 17 Uhr. Um 15 Uhr ist ein Vortrag anlässlich dieses Tages vorgesehen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de