Unfall in Lebenstedt: Kleinkind läuft vor Auto – verletzt

Glück im Unglück: Ein Verkehrsunfall, bei dem ein zweijähriges Kind leicht verletzt wurde, hat sich Freitagmittag in Salzgitter-Lebenstedt ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 33-Jährige Salzgitteranerin gegen 13.53 Uhr mit ihrem Auto durch die Johann-Sebastian-Bach-Straße, als der zweijährige Junge plötzlich zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn lief.

Der Junge prallte seitlich gegen den vorbeifahrenden Pkw und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur vorsorglichen Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Weil die Eltern des Jungen sehr emotional reagierten, kam es zu heftigen Streitigkeiten mit der Fahrerin. Diese konnten mit dem Eintreffen der Polizei aber beigelegt werden, heißt es.

Salzgitter-Thiede: Einbruch in Friseursalon

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Friseursalon in der Schäferwiese in Salzgitter-Thiede. Unbekannte drangen in das Gewerbeobjekt ein und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe, teilt die Polizei mit.

Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter (05341) 941730 zu melden.

Mehr aus Salzgitter:

Radfahrer in Engelnstedt angefahren

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer kam es am Freitagmittag in Salzgitter-Engelnstedt. Ein 37-Jähriger aus Salzgitter wollte von einem Firmengrundstück in den fließenden Verkehr der Peiner Straße einfahren und übersah dabei einen 81-jährigen Radfahrer, der den Radweg befuhr. Es kam zur Kollision zwischen Pkw und Radfahrer, wodurch der 81-Jährige zu Boden stürzte und verletzt wurde. Er musste mittels Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de