Unfall an A39-Ausfahrt Lebenstedt-Nord: Auto prallt gegen Baum

Im Bereich der A39-Ausfahrt Lebenstedt-Nord kam am Sonntagabend ein Autofahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Wieder ein Unfall in der A39-Ausfahrt Lebenstedt-Nord: Am späten Sonntagabend hat sich eine Person leicht verletzt. Wie die Salzgitteraner Polizei vor Ort erklärte, kam der 46-jährige Fahrer eines Kleintransporters vermutlich witterungsbedingt im Ausfahrtsbereich von der Straße ab und prallte in der Folge gegen einen Baum.

Der Mann konnte das Auto selbstständig verlassen. Wegen seiner leichten Verletzungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die gegen 21.16 Uhr alarmierte Berufsfeuerwehr Salzgitter sowie die Freiwillige Feuerwehr Thiede sicherte die Unfallstelle gemeinsam mit der Polizei ab.

Nicht der erste Unfall an der Ausfahrt Lebenstedt-Nord

Der Kleintransporter wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme war die Ausfahrt Lebenstedt-Nord für zirka eine Stunde gesperrt.

Immer wieder gibt es Unfälle an dieser A39-Ausfahrt – vor allem bei regennasser Fahrbahn: Mitte September schlitterte ein Auto durch die Böschung in eine Leitplanke, Anfang September rutschte ein Auto in den Grünstreifen.

