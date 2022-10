Eine Yoga-Oase eröffnet in Salzgitter-Gebhardshagen

Die Salzgitteraner Yogalehrerinnen Petra Rietzler-Sachse und Tanja Fedaravicius gehen im Moment ihren Seelenweg, wie sie sagen. Denn gemeinsam haben sie „Die Oase“ in Gebhardshagen eröffnet – mit einem neuen Konzept, frischen Farben und einem Angebot, dass ihre Schülerinnen und Schüler ganzheitlich ansprechen soll. Die beiden Frauen haben sich trotz der unsteten Zeiten für diesen Schritt entschieden, weil sie für Salzgitter einen Wohlfühlort schaffen wollen.

Fokus auf unterschiedliche Yogaarten und eigene Angebote

Petra Rietzler-Sachse und Tanja Fedaravicius zeigen die seitliche Winkelstellung. Diese Stellung stärkt die Beine und fördert Balance und Koordination. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Das dynamische Duo ist sich während der Corona-Pandemie näher gekommen, erzählt Rietzler-Sachse. Und führt aus: „In einer Zeit, in der sich die Menschen eher entfremdet haben, haben wir uns gegenseitig unterstützt.“ Sie führte in den Räumen, in denen jetzt „Die Oase“ entstanden ist, schon seit 2006 erfolgreich ihr eigenes Yogastudio. Fedaravicius besuchte vor 10 Jahren bei ihr sogar den Grundkurs. Sie brachte ihre Ideen in das bereits bestehende Studio. Federavicius sagt: „Wir ergänzen uns einfach sehr gut, weil wir so unterschiedlich sind.“ Während sie sich auf unterschiedliche Yogaarten, Coachings , Ayurveda-Beratung und Qigong fokussieren, haben Rietzler-Sachse und Fedaravicius auch zwei Angestellte und mehrere Untermieter in „die Oase“ aufgenommen, die Pilates oder Aerial Yoga anbieten. Denn: „Damit können wir zum einen unser Angebot erweitern und zum anderen gestiegene Kosten besser decken“, sagt Rietzler-Sachse.

Jeder ist im Yogastudio willkommen

Petra Rietzler-Sachse und Tanja Fedaravicius in der Berghaltung. Sie ist die Grundlage für andere stehende Übungen. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

In ihrem Studio heißen die Yogalehrerinnen jeden willkommen, wie sie sagen. Das Motto: Ankommen, so wie man ist. Egal mit welchen körperlichen Problemen oder anderen Vorbelastungen man kämpfe. Die Beiden haben sich zur Aufgabe gemacht, die eigene Körperwahrnehmung ihrer Schülerinnen und Schüler zu stärken. „Besonders in unserer westlichen Gesellschaft ist die natürliche Selbstwahrnehmung gar nicht erst erlernt“, weiß Fedaravicius. Die Jahrtausende alte Meditationsform aus Asien helfe außerdem bei vielen Stresssymptomen, wie Verdauungsproblemen oder Kopfschmerzen.

Kein pauschales Heilversprechen

Ein pauschales Heilversprechen geben die Lehrerinnen natürlich nicht, wie sie sagen. Eine normale psychische und physische Belastbarkeit ist Grundvoraussetzung für die Teilnahme an ihren Kursen. Wenn potenzielle Schüler behandlungsbedürftige Leiden haben, bitten die beiden darum, mögliche Ursachen der Beschwerden mit einem Arzt abzuklären. Rietzler-Sachse erklärt: „Yoga hat sehr viel mit Eigenverantwortung und Selbstdisziplin zu tun. Deswegen behandeln wir in unseren Stunden auch unterschiedliche Themen, wie Dankbarkeit, Vertrauen oder Stabilität. Wir wollen unseren Schülern zum umdenken verhelfen, damit sie positive Gedanken in ihr Leben lassen.“

Meditation schenkt viel Kraft

Petra Rietzler-Sachse und Tanja Fedaravicius zeigen gemeinsam den Yoga-Baum. Diese Übung gehört zu den Grundlagen beim Yoga. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

So erreicht man während der Meditation auch den sogenannten Flow State, sagt Fedaravicius. Dabei vertiefen sich Yogi so sehr in die Meditation, dass sie sich nicht mehr ablenken lassen und das Zeitgefühl verlieren. Besonders in unserer stressigen, auf Leistung fokussierten Gesellschaft, würde so eine Meditation viel Kraft schenken.

Auf ihrer Internetseite https://www.die-oase-salzgitter.de/ schlüsseln die Yogalehrerinnen Preise und Angebote für Interessierte auf. Eine Schnupperstunde ist kostenlos.

