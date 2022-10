A 39 bei Lebenstedt gesperrt – Lkw-Fahrer muss befreit werden

Salzgitter. In Fahrtrichtung Kassel gibt es am Vormittag kilometerlange Staus. Das Führerhaus des Lkws ist stark beschädigt.

Zu einem Verkehrsunfall auf der A39 ist es am frühen Mittwochvormittag zwischen der Ausfahrt Salzgitter-Watenstedt und Lebenstedt Süd gekommen. Dabei wurde der Fahrer eines Lkws verletzt. Gegen 10.20 Uhr wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr Salzgitter und der Ortswehren Salzgitter-Lichtenberg und Salder alarmiert.

Gemeldet wurde ein Lkw-Fahrer, der eingeklemmt in seinem Führerhaus säße. Wie Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter Michael Sadowski berichtet, bestätigte sich das Lagebild nicht vollends. Der alleinbeteiligte Fahrer war aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, in die Mittelleitplanke gekracht und konnte das massiv beschädigte Führerhaus nicht mehr selbstständig verlassen. Für die Feuerwehr galt es, den verletzten Fahrer zu befreien und auslaufende Betriebsmittel aufzubinden.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Salzgitter:

Der verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus nach Salzgitter-Bad gebracht. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden. Durch die Unfallaufnahme kam es zu langen Staus auf der A39 in Fahrtrichtung Kassel. Die Bergungsarbeiten sollen noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, frühzeitig abzufahren. Bereits jetzt staut es sich kilometerweit in Fahrtrichtung Kassel.

Die Feuerwehr musste den Lkw-Fahrer aus seinem Führerhaus befreien. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de