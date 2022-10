(Symbolbild) Schwerer Vandalismus in Lebenstedt: Im Park am Rathaus wurde ein E-Scooter angezündet. Die Täter flohen unerkannt.

Polizei Salzgitter Unbekannte zünden E-Scooter in Lebenstedt an

Anwohner des Parks am Rathaus in Salzgitter-Lebenstedt wurden am Dienstagmittag von lautem Lärm gestört. Gegen 20 Uhr haben dort Randalierer gewütet und riefen die Polizei auf den Plan.

Als die Beamten eintrafen, waren die Verursacher allerdings schon verschwunden. Sie hinterließen nicht nur einen beschädigten Müllbehälter sondern auch einen zerstörten E-Scooter, den sie in Brand gesteckt hatten.

Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

red

