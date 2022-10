Diese Salzgitteraner kennen Sie vielleicht aus dem Fernsehen

Aktuell hofft die 39-jährige Kinga aus Salzgitter in der Doku-Soap „Hochzeit auf den ersten Blick“ auf die große Liebe. Und sie ist nicht die einzige Salzgitteranerin, die sich im Fernsehen vor großem Publikum präsentiert. Große Auftritte hatten Menschen aus der Stahlstadt beispielsweise schon bei „Rosins Restaurants“, „DSDS“, dem „perfekten Dinner“ oder der „Shopping Queen“. Hier gibt es einen Überblick.

Musik-Formate, in denen Salzgitteraner unterwegs waren

Los geht es mit dem TV-Format „The Voice of Germany“. Darüber sind Musiker wie Max Giesinger oder Michael Schulze erfolgreich geworden, doch auch eine Künstlerin aus Salzgitter versuchte dort ihr Glück. Nämlich die Sängerin Meike Hammerschmidt, Frontfrau der Band „Earphoria“ die alljährlich „Ringelheim rockt“ organisiert, die aber auch schon in der Jury des Salzig-Bandcontestes saß, belegte in der Musik-Show im Jahr 2017 den zweiten Platz. Mit seinem musikalischen Talent hat sich 2020 auch der damals 19-Jährige Isa Berisha in den Recall der Casting-Show „DSDS“ gesungen. Vor der nächsten Runde schied er allerdings aus. Damals wollte er einen größeren Fokus auf die Schule legen, wie er sagte. Das sei wichtiger.

Besuch von Frank Rosin

Manuela Erlitz, Nico Garigiulo, Peter Seide, Maria Matthies und Petra Niederlag waren das Team von "Auf zu Manu" in Lebenstedt Foto: Bernward Comes

Aber auch Sternekoch Frank Rosin, der im Fernsehen verzweifelten Wirten aus ihrer Not hilft, hatte im Jahr 2019 das damalige Restaurant „Auf zu Manu“, das an der Neißestraße betrieben wurde, mit seiner Show „Rosins Restaurants“ begleitet. Langfristige Hilfe konnte er allerdings nicht leisten. Das Restaurant schloss während der Corona-Pandemie aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage.

Kritik um Hartz und Herzlich

Für viel Aufsehen, aber nicht unbedingt zur Freude aller Anwohner aus Salzgitter, sorgte 2018 die RTL2-Sendung „Hartz und Herzlich“. Folgen der Sendung laufen immer noch in unregelmäßigen Abständen beim Sender. Laut der Aussage des Senders geht es in dem Format um die Darstellung der Lebensumstände von Personen, die meist mit Hartz IV ihr Leben bewältigen müssen. Es werde gezeigt, wie damit umgegangen und der Weg aus dem Arbeitslosengeld geschafft werden könne. Bei der damaligen Erstausstrahlung hagelte es jedoch Kritik. Der Grundtenor: Die Sendung stellt das Stadtbild einseitig und negativ dar. In einem Statement erklärte der Sender nachfolgend, dass diese Außenwirkung nicht im Interesse von RTL2 sei. In Zukunft wolle man die Folgen von „Hartz und Herzlich“ anders gestalten.

Frührentner Thomas im Fokus

Gastgeberin Jil Papenberg aus Salzgitter bei der Vorbereitung für ihr „perfektes Dinner“. Foto: TVNOW / ITV Studios

2018 stand das Schicksal des 47-jährigen Frührentners Thomas im Fokus, der bereits mit 16 Jahren Vollwaise wurde. Durch sein Trauma entwickelte er eine Alkoholsucht. Zum Leben blieben ihm 300 Euro im Monat. In der Sendung zeigt er, wie er versucht, durch die Suchtberatung sein Problem in den Griff zu bekommen, und wie er im Alltag klar kommt.

Kulinarische Seite der Stahlstadt

Die kulinarische Seite Salzgitters zeigten gleich zwei Hobbyköche beim „perfekten Dinner“. Chemso Belbekri und Jil Papenberg zauberten 2021 hochwertige Mahlzeiten in der heimischen Küche mit frischen Zutaten aus der Region und eigenen Rezepten. Den ersten Platz belegten sie allerdings nicht.

